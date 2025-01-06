System I-O
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Proof of Concept
Developing a proof of concept to validate digital solutions using the OutSystems low-code platform.
OutSystems Accelerated
Accelerating application development and deployment using the OutSystems platform.
Application Build and Development
Building and developing custom applications to transform businesses.
Formation et soutien
Providing training and support for businesses adopting the OutSystems low-code platform.
À propos
Fondée en
2001
EIN
931279933
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
3855 SW 153RD DR BEAVERTON, Oregon 97003-5105 United States
Site web
www.infinibandta.org
Téléphone
(503)-619-0565
Adresse électronique
-
À propos
SYSTEM I-O INC was founded to create a common specification for switched-fabric I/O for servers. Founded in 2001, the company aimed to standardize peripheral component I/O approaches.
La mission
VTM Group unites companies to advance technology. They provide essential tools, methods, and support for standard-setting organizations and technical consortia, driving collaboration towards shared goals.
