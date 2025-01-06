Switzer Center

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Switzer Learning Center, est. 1966, empowers students with learning differences. Their mission is to educate diverse minds, build social confidence, and create a path to independence. They provide tailored education and therapy for K-12 students.

La mission

Switzer Learning Center's mission is to educate diverse minds, build social confidence, and create a path to independence through individualized education.