Switzer Center

Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Traditional Core Curriculum
Diploma-track curriculum for K-12 students.
Orthophonie
Provides speech therapy services.
Art-thérapie
Offers therapeutic art programs.
ABA-based Interventions
Applies Applied Behavior Analysis (ABA) methods.
1966
952458879
501(c)(3)
Éducation Écoles et institutions académiques Écoles primaires
2201 AMAPOLA CT TORRANCE, California 90501-1431 United States
switzercenter.org
(310)-328-3611
Switzer Learning Center, est. 1966, empowers students with learning differences. Their mission is to educate diverse minds, build social confidence, and create a path to independence. They provide tailored education and therapy for K-12 students.
Switzer Learning Center's mission is to educate diverse minds, build social confidence, and create a path to independence through individualized education.
