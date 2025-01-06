Sustainable Grand
Sustainable Grand
Sustainable Grand
Sustainable Grand
Sustainable Grand
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Grand Energy Saver Program
Offers income-qualified residents $100 off a home energy assessment, quick-fix upgrades, and up to $2,000 towards weatherization upgrades.
Home Energy Assessments
Helps homeowners and businesses identify energy inefficiencies and create a roadmap for saving money and reducing environmental impact.
À propos
Sustainable Grand
Fondée en
2023
EIN
922514155
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
807 ROCK ROSE CT LOUISVILLE, Colorado 80027-3121 United States
Site web
www.sustainablegrand.org
Téléphone
(720)-310-5752
Adresse électronique
À propos
La mission
Sustainable Grand is dedicated to making Grand County a more energy-efficient and environmentally friendly place to live and work. They help homeowners and businesses lower their energy bills by improving energy efficiency.
