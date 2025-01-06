Surrey Fire Friends And Family
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Adopter une famille
Provides support to families in need within the Surrey community.
Automotive Race Series
Supports automotive education and racing programs for high school students.
Burn Fund
Offers assistance and resources to burn survivors and their families.
Bursaries
Fournit une aide financière aux étudiants qui poursuivent des études supérieures.
À propos
Surrey Fire Friends And Family
Fondée en
2023
EIN
932864727
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
7900 111TH ST NE SURREY, North Dakota 58785-9562 United States
Site web
surreyfireprotection.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Surrey Fire Friends & Family, founded in 2023, is a charitable organization dedicated to raising funds for the Surrey fire department and its firefighters.
La mission
Surrey Fire Friends & Family is a charitable organization set up to raise funds for the fire department and its firefighters. They are dedicated to supporting the Surrey Fire Protection District.
