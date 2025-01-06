Surface Navy Association
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
VADM Robert L. Walters Scholarship
Academic scholarships awarded for demonstrated leadership, community service, and academic achievement.
Enlisted Professional Education Grant Program
Monetary grants to active duty enlisted sailors, enabling them to pursue professional or technical education.
Programme de récompenses
Recognizes outstanding contributions to the surface warfare community.
À propos
Surface Navy Association
Fondée en
1987
EIN
980135950
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
6564 LOISDALE CT STE 318 SPRINGFIELD, Virginia 22150-1812 United States
Site web
www.surfacewarfare.org
Téléphone
(656)-431-822150
Adresse électronique
-
À propos
The Surface Navy Association, founded in 1985, fosters communication and coordination among military, business, and academic professionals interested in Surface Warfare. SNA supports Surface Forces through programs and activities promoting professional growth, camaraderie, and personal satisfaction.
La mission
We are an association at the center of Surface Warfare. We provide our members support, programs, & various activities that enable professional growth.
