À propos

The Surface Navy Association, founded in 1985, fosters communication and coordination among military, business, and academic professionals interested in Surface Warfare. SNA supports Surface Forces through programs and activities promoting professional growth, camaraderie, and personal satisfaction.

La mission

We are an association at the center of Surface Warfare. We provide our members support, programs, & various activities that enable professional growth.