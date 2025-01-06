Supporters For Tysons Ancestral Restrictions On The Deeds
Supporters For Tysons Ancestral Restrictions On The Deeds
Supporters For Tysons Ancestral Restrictions On The Deeds
Supporters For Tysons Ancestral Restrictions On The Deeds
Supporters For Tysons Ancestral Restrictions On The Deeds
Preserving Atlantic Beach's Historic Character
Working to protect the town's historic character based on restrictive covenants put in place by the town's founder.
À propos
Supporters For Tysons Ancestral Restrictions On The Deeds
Fondée en
2023
EIN
922509063
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Adresse
3108 SEAVIEW ST ATLANTIC BCH, South Carolina 29582-4860 United States
Site web
no-beachfront-high-rises.com
Téléphone
(843)-755-6233
Adresse électronique
À propos
Supporters for Tysons Ancestral Restrictions on the Deeds (STARD), founded in 2023, advocates for preserving Atlantic Beach's historical significance, heritage value, and community character by upholding the Tyson deed restrictions. They aim to limit new residential development along the Atlantic Beach coastline.
La mission
STARD supports issues related to preserving the town's natural heritage and maintaining favorable precedents, like the Tyson residential deed restrictions that protect and preserve Atlantic Beach's landscape, history, and culture.
