Sunset Science Park Federal Credit Union, established in 1960, provides financial solutions for every stage of life. Originally chartered by employees of Electro Scientific Industries, it now serves a wider community in Portland, OR, offering savings, loans, and other financial services.

SUNSET SCIENCE PARK FEDERAL CREDIT UNION serves the Portland community, offering accessible financial services to help members achieve their financial goals with care and trust.