Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Banzai! Financial Education
Provides interactive, hands-on financial education resources.
Fondée en
0
EIN
930515210
Type IRS 501(C)
501(c)(1)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
1100 NW MURRAY RD STE 200 PORTLAND, Oregon 97229-5561 United States
Site web
sspfcu.com
Téléphone
(503)-643-1335
Adresse électronique
-
À propos
Sunset Science Park Federal Credit Union, established in 1960, provides financial solutions for every stage of life. Originally chartered by employees of Electro Scientific Industries, it now serves a wider community in Portland, OR, offering savings, loans, and other financial services.
La mission
SUNSET SCIENCE PARK FEDERAL CREDIT UNION serves the Portland community, offering accessible financial services to help members achieve their financial goals with care and trust.
