À propos

Sunrise International Ministries, founded in 1984, is dedicated to making disciples and multiplying churches in Japan and Asia. Founded by Jim & Masako Millard, the mission focuses on evangelism, discipleship, church planting, and leadership development.

La mission

