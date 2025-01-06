Sunrise International Ministries
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Christian Evangelism & Church Planting
Sharing the Gospel and establishing new churches in East & South Asia, and Europe.
Développement du leadership
Training and equipping leaders in Asia and Europe.
Mission Grants
Providing financial support to Christian mission organizations and individuals.
À propos
Sunrise International Ministries
Fondée en
1984
EIN
930871161
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
2026 FIRTH AVE SPRINGFIELD, Oregon 97477-2544 United States
Site web
www.sunriseinternational.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Sunrise International Ministries, founded in 1984, is dedicated to making disciples and multiplying churches in Japan and Asia. Founded by Jim & Masako Millard, the mission focuses on evangelism, discipleship, church planting, and leadership development.
La mission
Sunrise International Ministries is a mission organization that exists to make disciples and multiply churches in Japan and throughout Asia, also developing leaders in several countries.
