Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Extracurricular Programs & Events
Raises funds and organizes events to enrich the student experience at Sunrise Drive Elementary, supporting academics and family engagement.
Chinese Immersion
Offers a Chinese Immersion program as part of extracurricular activities.
Jardin communautaire
Maintains a Community Garden as part of extracurricular activities.
Mathathon
Organizes Mathathon events as part of fundraising and extracurricular activities.
À propos
Sunrise Drive School Family Faculty Association
Fondée en
1984
EIN
942926826
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien éducatif - Associations de parents d'élèves
Adresse
5301 E SUNRISE DR TUCSON, Arizona 85718-5521 United States
Site web
sunriseffo.org
Téléphone
Adresse électronique
À propos
The Sunrise Drive School Family Faculty Organization enriches the student experience at Sunrise Elementary through activities, volunteer coordination, and fundraising.
La mission
SUNRISE DRIVE SCHOOL FAMILY FACULTY ASSOCIATION brings together families and faculty in Tucson to support students and strengthen the Sunrise Drive School community.
