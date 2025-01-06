Sun Street Centers
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
The Road to Success
A pre-diversion program for youth, first-time offenders, preventing school expulsion and juvenile justice system entry through intervention and education.
Men's Residential Program
A supportive, state-licensed recovery program for men seeking freedom from drug and alcohol addiction, utilizing peer support and personal responsibility.
Women's Residential Treatment Program
A state-licensed recovery program in Hollister for single women and mothers seeking recovery from drug and alcohol addiction in a supportive environment.
À propos
Sun Street Centers
Fondée en
1968
EIN
946138701
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes de traitement
Adresse
11 PEACH DR SALINAS, California 93901-3710 United States
Site web
sunstreetcenters.org
Téléphone
(831)-753-5135
Adresse électronique
À propos
Sun Street Centers, founded in 1968, prevents alcohol and drug addiction by offering education, prevention, treatment, and recovery services to individuals and families, regardless of income. They inspire the community to value an alcohol-free and drug-free life. Their services include counseling, recovery services, and transitional housing.
La mission
Providing education, treatment and recovery regardless of income level.
