Stronger Families
Faire un don
Stronger Families
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Stronger Families
Acheter pour soutenir
Stronger Families
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Stronger Families
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
OXYGEN Program
Offers relationship skills to military, veteran, and first responder families to help them thrive. Aims to improve communication, resolve conflict, and build emotional connection.
À propos
Stronger Families
Fondée en
1993
EIN
943080305
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Services de soins > Services sociaux
Adresse
PO BOX 40584 BELLEVUE, Washington 98015-4584 United States
Site web
strongerfamilies.com
Téléphone
(425)-679-5671
Adresse électronique
À propos
Stronger Families, founded in 1993, provides life-changing relationship skills to military, first responders, and veteran families. Their mission is to bring life-changing skills to marriages and families so they can be strong and thrive through communications and community.
La mission
We offer life-changing relationship skills to Military, Veteran, and First Responder families so they can be strong and thrive.
Recherche d'autres organisations en
Washington, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :