Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Baby Rhyme Time
A weekly program for babies featuring rhymes and songs.
Preschool Story Time
A weekly program with stories, songs, and crafts for preschoolers.
Meaningful Conversations
A monthly program exploring how to talk and listen on meaningful topics.
Knit & Knatter
A twice-monthly group work session for knitting and crocheting.
À propos
La mission
The Strasburg Friends of the Library support the library by purchasing new equipment and providing assistance with programs and fundraising. They meet informally after the adult book discussion on the fourth Thursday of each month.
