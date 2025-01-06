Stewart Little Scholarships
Stewart Little Scholarships
Stewart Little Scholarships
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Tuition Scholarships
Provides income-based tuition scholarships for families to Stewart Little Day School, supporting access to education.
À propos
Stewart Little Scholarships
Fondée en
2023
EIN
933499028
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
7515 E 27TH ST TULSA, Oklahoma 74129-6405 United States
Site web
www.stewartlittledayschool.com
À propos
Stewart Little Scholarships Inc, founded in 2023, provides income-based tuition scholarships for families attending Stewart Little Day School, an early learning nature school in Tulsa, OK. The scholarship program helps make nature-based education accessible.
La mission
Established in September 2023, Stewart Little Scholarships is a non-profit that grants income-based tuition scholarships for families to Stewart Little Day School.
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
