Steve Russo Evangelistic Team
Faire un don
Steve Russo Evangelistic Team
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Steve Russo Evangelistic Team
Acheter pour soutenir
Steve Russo Evangelistic Team
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Steve Russo Evangelistic Team
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Youth Crusades and Training Conferences
Conducting youth crusades and training conferences. Publishing resources for youth and parents, teaching responsible Christian living and values.
À propos
Steve Russo Evangelistic Team
Fondée en
1984
EIN
953877426
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus
Adresse
8440 MAPLE PL STE 109 RCH CUCAMONGA, California 91730-3873 United States
Site web
realanswers.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Steve Russo Evangelistic Team, founded in 1984, connects with young adults through events and media. Their mission is to convey values-based solutions using Christian principles and influence them to live for Jesus. They conduct youth crusades, training conferences, and publish resources for youth and parents, teaching responsible Christian living.
La mission
The Steve Russo Evangelistic Team's mission is to use media and events to connect with teens and young adults, conveying Biblically-based solutions to life's challenges, influencing them to live like Jesus and experience transformed lives.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :