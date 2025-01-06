State Association Of County Retirement Systems
State Association Of County Retirement Systems
State Association Of County Retirement Systems
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Semi-Annual Conferences
SACRS holds semi-annual conferences that offer education and insights for those managing public retirement funds.
State Association Of County Retirement Systems
Fondée en
2008
EIN
943048491
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
840 RICHARDS BLVD SACRAMENTO, California 95811-0315 United States
Site web
sacrs.org
Téléphone
(916)-701-5158
Adresse électronique
À propos
State Association of County Retirement Systems (SACRS) serves California's 1937 Act Retirement Systems. They exchange information, provide education, and analyze legislation impacting retirement security for county employees.
La mission
The mission of this organization shall be to serve the 1937 Act Retirement Systems by exchanging information, providing education and analyzing legislation.
