Starting Block Georgia
Faire un don
Starting Block Georgia
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Starting Block Georgia
Acheter pour soutenir
Starting Block Georgia
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Starting Block Georgia
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien aux sports de la jeunesse
Offers financial aid for children's sports physicals, nutrition, equipment, transportation, and other related costs.
À propos
Starting Block Georgia
Fondée en
2023
EIN
933550025
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse
Adresse
180 DIAMOND PT FAYETTEVILLE, Georgia 30215-5146 United States
Site web
startingblockga.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Starting Block Georgia removes financial barriers preventing students' access to sports, fostering student-athlete development. They offer financial assistance with sports physicals, nutrition, and equipment for 4th-6th graders.
La mission
Starting Block Georgia removes financial obstacles preventing access to sports for 4-6th graders and provides resources to 7th-12th graders, ensuring equality with teammates.
Recherche d'autres organisations en
Géorgie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :