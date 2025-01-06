Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Stanford Business School Alumni Association, founded in 1973, engages and serves Stanford GSB alumni. It advances the school's mission by offering opportunities, services, and resources, including chapter activities, education, career services, conferences, and alumni/student programs.

La mission

Stanford Business School Alumni Association fosters meaningful connections among graduates, supporting a vibrant community of leaders and innovators from Stanford GSB.