Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Local Chapter Activities
Opportunities to connect with alumni in your area.
Programmes de formation continue
Lifelong learning opportunities for alumni.
Alumni Career Services
Career support and resources for alumni.
Conférences internationales
Global conferences to connect with alumni worldwide.
À propos
Fondée en
1973
EIN
946104126
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Academic Organizations / Alumni Groups
Adresse
655 KNIGHT WAY STANFORD, California 94305-7298 United States
Site web
www.gsb.stanford.edu
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Stanford Business School Alumni Association, founded in 1973, engages and serves Stanford GSB alumni. It advances the school's mission by offering opportunities, services, and resources, including chapter activities, education, career services, conferences, and alumni/student programs.
La mission
Stanford Business School Alumni Association fosters meaningful connections among graduates, supporting a vibrant community of leaders and innovators from Stanford GSB.
