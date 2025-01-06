St Vincent Depaul Rehabilitation Service Of Texas
St Vincent Depaul Rehabilitation Service Of Texas
St Vincent Depaul Rehabilitation Service Of Texas
St Vincent Depaul Rehabilitation Service Of Texas
St Vincent Depaul Rehabilitation Service Of Texas
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services d'intérim pour les personnes handicapées
Fournit des services de recrutement temporaire aux personnes handicapées, en promouvant les opportunités d'emploi et l'autonomisation économique.
À propos
St Vincent Depaul Rehabilitation Service Of Texas
Fondée en
2023
EIN
932457685
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations de défense des personnes handicapées
Adresse
4616 TRIANGLE AVE STE 405 AUSTIN, Texas 78751-2996 États-Unis
Site web
www.peakperformers.org
Téléphone
(888)-275-6915
Adresse électronique
À propos
La mission
Nous avons pour mission, à l'échelle nationale, d'établir une norme plus élevée en matière d'emploi pour les professionnels handicapés.
