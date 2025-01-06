Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

St. Vincent de Paul Society of Marin, serving the community since 1946, provides crucial crisis assistance to over 10,000 people annually. Their programs include homeless prevention, a free dining room, housing help, community court, a homeless outreach team, job stipends, and permanent supportive housing.

La mission

Our goal is to provide compassionate care and critical services to residents of Marin County who are struggling to make ends meet.