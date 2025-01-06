St Vincent De Paul Society
St Vincent De Paul Society
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
St Vincent De Paul Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Aide alimentaire
Provides food to individuals and families in need through food pantries and meal programs.
Aide aux services publics
Helps with utility bills to prevent shut-offs and ensure access to essential services.
Aide au loyer
Offers financial aid for rent to prevent homelessness and housing instability.
Soins médicaux et dentaires
Provides access to medical and dental services for those who cannot afford it.
À propos
St Vincent De Paul Society
Fondée en
2009
EIN
941207701
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services sociaux > Besoins fondamentaux > Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif
Adresse
820 B ST SAN RAFAEL, California 94901-3003 United States
Site web
www.vinnies.org
Téléphone
(415)-454-3303
Adresse électronique
-
À propos
St. Vincent de Paul Society of Marin, serving the community since 1946, provides crucial crisis assistance to over 10,000 people annually. Their programs include homeless prevention, a free dining room, housing help, community court, a homeless outreach team, job stipends, and permanent supportive housing.
La mission
Our goal is to provide compassionate care and critical services to residents of Marin County who are struggling to make ends meet.
