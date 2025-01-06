Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

St. Therese of Lisieux Parish serves the communities of Danbury, Ida Grove, and Mapleton, Iowa. Founded in 1946, the parish comprises three churches: St. Mary's in Danbury, Sacred Heart in Ida Grove, and St. Mary's in Mapleton. They offer religious services and community programs.

La mission

ST THERESA OF LISIEUX CATHOLIC PARISH brings people together in Ida Grove to nurture faith, foster community, and provide spiritual support to parishioners.