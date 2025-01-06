St Theresa Of Lisieux Catholic Parish
Programmes et services
St. Vincent de Paul Ministry
Provides financial assistance, clothing, food, and essential furniture to neighbors in need.
Volunteers assist with grocery shopping, prescription pick-up, and small errands for those who need support.
1946
922915676
501(c)(3)
Églises
800 N MAIN ST IDA GROVE, Iowa 51445-1235 United States
www.herlittleway.org
(712)-883-2406
St. Therese of Lisieux Parish serves the communities of Danbury, Ida Grove, and Mapleton, Iowa. Founded in 1946, the parish comprises three churches: St. Mary's in Danbury, Sacred Heart in Ida Grove, and St. Mary's in Mapleton. They offer religious services and community programs.
ST THERESA OF LISIEUX CATHOLIC PARISH brings people together in Ida Grove to nurture faith, foster community, and provide spiritual support to parishioners.
