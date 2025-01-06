St Phillip The Apostle School
Faire un don
St Phillip The Apostle School
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
St Phillip The Apostle School
Acheter pour soutenir
St Phillip The Apostle School
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
St Phillip The Apostle School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Accueil après l'école
Provides a safe, supervised, and enjoyable after-school environment for students in Kindergarten through 8th grade until 5:30pm.
Programme d'éducation religieuse
Offers religious education to public school students in Grades K-8, including preparation for First Communion and Confirmation.
Extra-Curricular Activities
Provides opportunities to participate in activities such as Drama Club, Speech and Debate, Spanish Clubs, Ballet, Chess Club, and more.
À propos
St Phillip The Apostle School
Fondée en
1946
EIN
951831084
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
2.1.1. Écoles primaires
Adresse
1363 CORDOVA ST PASADENA, California 91106-2622 United States
Site web
school.stphiliptheapostle.org
Téléphone
(626)-795-9691
Adresse électronique
-
À propos
St. Philip the Apostle School in Pasadena, CA, is a Catholic parish school dedicated to teaching, inspiring, and nurturing children. With a standards-based curriculum for TK through 8th grade, the school emphasizes kindness, respect, and faith.
La mission
St. Philip the Apostle School is a Catholic parish school teaching, inspiring and nurturing God's children for over 90 years.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :