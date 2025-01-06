St Phillip The Apostle School

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

St. Philip the Apostle School in Pasadena, CA, is a Catholic parish school dedicated to teaching, inspiring, and nurturing children. With a standards-based curriculum for TK through 8th grade, the school emphasizes kindness, respect, and faith.

La mission

