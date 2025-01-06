St Peter And Paul School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Before School Program
Provides adult supervision for children from 7-8 a.m. on school day mornings.
Programme d'activités périscolaires
Provides care and activities for students after school hours.
Various Clubs and Activities
Offers extracurricular activities such as Altar Servers, Choir, Safety Patrols, Scouting, Journalism, Chess Club, Book Club, and Engineering Club.
À propos
St Peter And Paul School
Fondée en
1946
EIN
952150449
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques > Écoles primaires
Adresse
706 BAY VIEW AVE WILMINGTON, California 90744-5308 United States
Site web
www.sppschool.org
Téléphone
(310)-834-5574
Adresse électronique
À propos
Saints Peter and Paul School in Wilmington, CA, has served children and families for over six decades. As a Catholic elementary school, it provides a nurturing environment for students in grades TK through 8th. Founded in 1944, the school focuses on rigorous education.
La mission
Saints Peter and Paul Catholic School's mission is to provide a rigorous education through a challenging, balanced, and nurturing program.
