St Pauls United Methodist Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Groupes de soutien
Offers various support groups, including 12-step programs and recovery support.
Programmes pour la jeunesse
Provides programs for young adults, summer camps, and scouting.
Daycare/Preschool
Offers daycare and preschool programs.
À propos
St Pauls United Methodist Church
Fondée en
1974
EIN
930583579
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
11631 SE LINWOOD AVE MILWAUKIE, Oregon 97222-2754 United States
Site web
www.stpaulsumc.us
Téléphone
(503)-654-1705
Adresse électronique
À propos
La mission
St. Paul's mission is to meet new people, make real relationships, and move into new expressions of love and service.
