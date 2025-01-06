St Pauls Parish
St Pauls Parish
St Pauls Parish
St Pauls Parish
St Pauls Parish
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Garde-manger
Provides fresh produce, bread, desserts, eggs, dairy, meat, and other items to those in need every Saturday.
Community Advent & Lenten Lunches
Offers home-cooked meals to the homeless and others in the community every Wednesday during Advent and Lent.
Homebound Ministry
Volunteers make phone calls and visits to those who are sick and homebound.
Caring for the Soul
Offers support to those affected by mental illness through prayer and Catholic spirituality.
À propos
St Pauls Parish
Fondée en
2014
EIN
941550865
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
2918 W MAIN ST VISALIA, California 93291-5731 United States
Site web
spvisalia.com
Téléphone
(559)-732-4821
Adresse électronique
-
À propos
St. Paul's Anglican Church in Visalia, CA, is a Christian community in the Anglican tradition. Founded in 1887, they recently moved to a new church building at 6436 W. Hurley Ave. St. Paul's seeks to bring hope through worship, Bible studies, and evangelism.
La mission
St Pauls Parish serves the Visalia, California community, offering a welcoming place for connection, reflection, and support for local residents.
