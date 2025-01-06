St Patrick
St Patrick
St Patrick
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Housing First
Provides immediate access to housing and supportive services for individuals experiencing homelessness.
Sacred Grounds Cafe
Offers employment training and support through a social enterprise cafe.
Welcome Center
A central point of access for individuals seeking assistance and resources.
Coordinated Entry
Streamlines access to housing and services for people experiencing homelessness.
À propos
St Patrick
Fondée en
1946
EIN
952533214
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1046 E 34TH ST LOS ANGELES, California 90011-2527 United States
Site web
stpatrickparishla.org
Téléphone
(323)-234-5963
Adresse électronique
À propos
La mission
Our Mission Statement calls us to serve Families, open our doors wide to Youth and defend the dignity of Immigrants and the Undocumented among us.
