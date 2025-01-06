Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

St. Monica Academy, founded in 1946, is an independent, coeducational school for grades 1-12 in Montrose, CA. Rooted in the Roman Catholic tradition, the academy seeks to form students in faith, reason, and virtue through a classical education.

La mission

St. Monica Academy seeks to form students in faith, reason, and virtue through a classical education in the Roman Catholic tradition.