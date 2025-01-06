St Monica Academy
St Monica Academy
St Monica Academy
St Monica Academy
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
College-Preparatory Program
A comprehensive program encompassing theology, literature & writing, history, mathematics, laboratory science, Latin, and performing arts to prepare students for college.
St Monica Academy
1946
954864581
501(c)(3)
Établissements d'enseignement religieux
2361 DEL MAR RD MONTROSE, California 91020-1403 United States
www.stmonicaacademy.com
(818)-369-7310
St. Monica Academy, founded in 1946, is an independent, coeducational school for grades 1-12 in Montrose, CA. Rooted in the Roman Catholic tradition, the academy seeks to form students in faith, reason, and virtue through a classical education.
St. Monica Academy seeks to form students in faith, reason, and virtue through a classical education in the Roman Catholic tradition.
