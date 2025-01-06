St Michaels University School Society
St Michaels University School Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Junior School
Offers programs for students from Junior Kindergarten to Grade 5.
Collège
Provides education for students in Grades 6 to 8.
Senior School
A school for students in Grades 9 to 12.
Embarquement
Residential program for students in Grades 9 to 12.
St Michaels University School Society
Fondée en
2002
EIN
980354404
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
VICTORIA BC V8P 4P5 CANADA, Unknown 00000-0000 United States
Site web
www.smus.ca
Téléphone
(250)-592-2411
Adresse électronique
La mission
Preparation for life nurtures strong, confident, purpose-driven leaders.
