St Matthew Lutheran Church Foundation

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Bourses d'études supérieures

Providing scholarships to high school graduates and postgraduates who are members of St. Matthew Lutheran Church to support their education.

Support for Church Ministries & Programs

Providing financial assistance to St. Matthew Lutheran Church for music programs, ministry programs, roof replacement, and landscaping.

Soutien à la congrégation

Increasing congregational capabilities through financial support.

