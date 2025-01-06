St Matthew Lutheran Church Foundation
St Matthew Lutheran Church Foundation
St Matthew Lutheran Church Foundation
St Matthew Lutheran Church Foundation
St Matthew Lutheran Church Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études supérieures
Providing scholarships to high school graduates and postgraduates who are members of St. Matthew Lutheran Church to support their education.
Support for Church Ministries & Programs
Providing financial assistance to St. Matthew Lutheran Church for music programs, ministry programs, roof replacement, and landscaping.
Soutien à la congrégation
Increasing congregational capabilities through financial support.
À propos
St Matthew Lutheran Church Foundation
Fondée en
1987
EIN
930934866
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
10390 SW CANYON RD BEAVERTON, Oregon 97005-1917 United States
Site web
smlcfamily.org
Téléphone
(503)-644-9148
Adresse électronique
À propos
The St. Matthew Lutheran Church Foundation supports the St. Matthew Lutheran Church and its community outreach programs like the St. Matthew Lutheran Pantry. They focus on worship, ministries, and providing food to those in need.
La mission
The St Matthew Lutheran Church Foundation supports charitable ministries of St. Matthew Lutheran Church, and provides higher education scholarships for graduating high school seniors.
