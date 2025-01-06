St Marys College Of California
St Marys College Of California
St Marys College Of California
St Marys College Of California
St Marys College Of California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes d'affaires
Offers programs in Business, Management, and Marketing to prepare students for careers in the business world.
Programmes de psychologie
Provides comprehensive Psychology programs for students interested in understanding human behavior and mental processes.
Programmes des professions de santé
Offers various programs in Health Professions and related fields for students pursuing careers in healthcare.
Programmes d'éducation
Provides programs in Education for students aiming to become educators and make a difference in the field of teaching.
À propos
St Marys College Of California
Fondée en
1946
EIN
941156599
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
1928 SAINT MARYS RD PMB 3554 MORAGA, California 94575-2715 United States
Site web
www.stmarys-ca.edu
Téléphone
(925)-631-4000
Adresse électronique
À propos
Saint Mary's College of California, founded in 1863, is a Catholic, Lasallian, liberal arts college. Its mission is to offer a student-centered education, promoting inclusivity, knowledge, and practical skills. The college comprises the School of Liberal Arts, the School of Science, the Kalmanovitz School of Education, and the School of Economics and Business Administration, offering undergraduate and graduate programs.
La mission
The Saint Mary's College of California experience inspires learning that lasts, with rigorous education engaging intellect and spirit in a supportive community.
