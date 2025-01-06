À propos

St. Mark's United Methodist Church in Sacramento, founded in 1974, is a welcoming community dedicated to living their faith. They offer worship services, educational opportunities, and support groups. St. Mark's is actively involved in the community, with programs like their food closet that supports the poor and homeless.

La mission

ST MARKS UNITED METHODIST CHURCH brings people together in Sacramento, California, offering a welcoming space for worship, connection, and spiritual growth at 2391 Saint Marks Way.