St Marks United Methodist Church
St Marks United Methodist Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Preschool and Parents' Day Out
Offers classes for children ages one to five years old.
Begin Again Boxes
Provides dishes, cooking utensils, and kitchen necessities for individuals and families displaced by hardship.
Ministère de l'ameublement
Accepts furniture donations to help those in need furnish their homes.
Project Transformation
Supports a Christ-centered summer day camp focused on relationships and reading for children.
À propos
St Marks United Methodist Church
Fondée en
1974
EIN
941366590
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
2391 SAINT MARKS WAY SACRAMENTO, California 95864-0626 United States
Site web
stmarksumc.com
Téléphone
(916)-483-7848
Adresse électronique
À propos
St. Mark's United Methodist Church in Sacramento, founded in 1974, is a welcoming community dedicated to living their faith. They offer worship services, educational opportunities, and support groups. St. Mark's is actively involved in the community, with programs like their food closet that supports the poor and homeless.
La mission
ST MARKS UNITED METHODIST CHURCH brings people together in Sacramento, California, offering a welcoming space for worship, connection, and spiritual growth at 2391 Saint Marks Way.
