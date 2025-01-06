St Marks Church
Événements de
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Étude biblique du mercredi
A weekly study of the Bible.
Sunday Church School
Religious education offered on Sunday mornings.
Culte du dimanche matin
Regular worship services held on Sunday mornings.
Sensibilisation de la communauté
Programs focused on serving and supporting the local community.
À propos
Fondée en
1946
EIN
951691309
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
940 COEUR D ALENE AVE VENICE, California 90291-4929 United States
Site web
stmarkvenice.com
Téléphone
(310)-821-5058
Adresse électronique
À propos
St. Mark Church in Venice, CA, founded in 1923, is dedicated to proclaiming the Good News, welcoming all, and serving those in need. Their mission is carried out through various programs and community outreach. The elementary school opened in 1949 and continues to educate hearts and minds.
La mission
St Marks Church in Venice, California, invites people to gather for worship, reflection, and community at 940 Coeur D Alene Ave, creating a warm and inclusive space for all.
