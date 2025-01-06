St Margaret Of Scotland Episcopal School
St Margaret Of Scotland Episcopal School
Programmes et services
Programme de mentorat
The mentoring program is designed to help teenagers find the career path that suits them best.
Early Childhood School
Serving children aged 2.9-6 years with a traditional school calendar and a 4-week summer program.
Programmes d'été
Offering diverse summer programs catering to various interests, including athletic, day, and specialty camps.
Programmes d'enrichissement
Providing after-school enrichment classes and clubs for Early, Lower, and Middle School students.
Fondée en
1992
EIN
953408913
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques > Écoles privées
Adresse
31641 LA NOVIA AVE SAN JUAN CAPO, California 92675-2752 United States
Site web
www.smes.org
Téléphone
(949)-661-0108
Adresse électronique
-
St. Margaret's Episcopal School, founded in 1992 in San Juan Capistrano, CA, educates the hearts and minds of young people for lives of learning, leadership, and service. It is a college-preparatory institution serving students from preschool through 12th grade.
La mission
St. Margaret's Episcopal School is a vibrant learning community where natural curiosity and academic pursuit flourish, preparing young people for lives of learning, leadership, and service.
