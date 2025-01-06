St Malachy
St Malachy
St Malachy
St Malachy
St Malachy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Mass Services
Offering weekly masses in both English and Spanish.
Sacraments
Providing sacraments to the community.
Enseignement religieux
Offering religious education programs.
St. Vincent de Paul Society
Assisting those in need with food, utility bills, rental assistance, and referrals, plus financial aid for job training.
À propos
St Malachy
Fondée en
1946
EIN
951656378
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
1200 E 81ST ST LOS ANGELES, California 90001-3308 United States
Site web
www.saintmalachyschool.com
Téléphone
(323)-582-3112
Adresse électronique
À propos
St. Malachy Catholic Church, est. 1926 in Los Angeles, aims to strengthen faith through sacramental life and community. The parish serves the local community with regular Mass services and various ministries. While detailed program information is limited, the church focuses on spiritual growth and support.
La mission
St. Malachy enables students to realize their spiritual, intellectual, social physical, and psychological potential while cultivating a love for the Catholic faith and learning.
