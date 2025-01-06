St Madeleine Sophies Training Center
St Madeleine Sophies Training Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Aquatics Program
Provides aquatics activities for individuals with intellectual and developmental disabilities.
Adaptive Computer Training
Offers computer training to empower individuals with intellectual and developmental disabilities.
Culinary Arts Training
Provides culinary arts training for individuals with intellectual and developmental disabilities.
Services de l'emploi
Assists individuals with intellectual and developmental disabilities in finding and maintaining employment.
À propos
St Madeleine Sophies Training Center
Fondée en
1946
EIN
951957332
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
-
Adresse
2119 E MADISON AVE EL CAJON, California 92019-1111 United States
Site web
stmsc.org
Téléphone
(619)-442-5129
Adresse électronique
-
À propos
St. Madeleine Sophie's Center, founded in 1966, empowers adults with developmental disabilities to realize their full potential. They offer vocational training and innovative programs combining care and development.
La mission
St. Madeleine Sophie's Center educates and empowers individuals with intellectual and developmental disabilities to realize their full potential.
