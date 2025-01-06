St Lukes Catholic Church
St Lukes Catholic Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Family Catechesis/Home Church
Religious education programs for families and individuals at home.
Infant Baptism
Preparation and celebration of the Sacrament of Baptism for infants.
Youth/Adult Confirmation
A two-year journey of faith for students having completed eight years of religious education.
RCIA/RCIA adapted for Children
Rite of Christian Initiation of Adults, adapted for children, for those seeking to join the Catholic Church.
À propos
St Lukes Catholic Church
Fondée en
1946
EIN
942360701
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1111 BEACH PARK BLVD FOSTER CITY, California 94404-1915 United States
Site web
saintlukefc.org
Téléphone
(650)-345-6660
Adresse électronique
-
À propos
St. Luke Catholic Church in Foster City strives to provide an environment where the faithful joins together to fulfill the spiritual and social needs of all. It is a welcoming community offering various ministries and sacraments.
La mission
St. Luke Catholic Faith Community strives to provide an environment where the faithful joins together to fulfill the spiritual and social needs of all.
