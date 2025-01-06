École St Joseph
Faire un don
École St Joseph
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
École St Joseph
Acheter pour soutenir
École St Joseph
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
École St Joseph
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes avant et après l'école
Il s'agit d'un service de garde avant et après l'école pour les élèves de la maternelle à la 8e année, dans un environnement sûr et positif.
Programme préscolaire (PreK4)
Propose un programme d'études pour les élèves de la maternelle à la quatrième année.
Programme de l'école maternelle
Offre un programme de maternelle.
École primaire (de la 1ère à la 5ème année)
Offre un programme académique pour les élèves de la 1ère à la 5ème année.
À propos
École St Joseph
Fondée en
1946
EIN
951968884
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques > Écoles privées
Adresse
6200 E WILLOW ST LONG BEACH, California 90815-2246 United States
Site web
www.sjknights.net
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Joseph Catholic School, fondée en 1946 à Long Beach (Californie), est une école privée pour les élèves de la maternelle à la 8e année. Dédiée à l'éducation de l'enfant dans sa globalité, St. Joseph's dispense une éducation catholique axée sur la foi et les études. Avec un ratio élèves-enseignants de 21:1, elle s'efforce de faire de ses élèves des disciples du Christ, des érudits tenaces et des apprenants du XXIe siècle.
La mission
L'école St Joseph offre un environnement éducatif accueillant aux élèves de Long Beach, en Californie, et favorise la croissance et l'apprentissage au sein de la communauté locale.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :