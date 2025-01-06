École St Joseph

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programmes avant et après l'école

Il s'agit d'un service de garde avant et après l'école pour les élèves de la maternelle à la 8e année, dans un environnement sûr et positif.

‍

Programme préscolaire (PreK4)

Propose un programme d'études pour les élèves de la maternelle à la quatrième année.

‍

Programme de l'école maternelle

Offre un programme de maternelle.

‍

École primaire (de la 1ère à la 5ème année)

Offre un programme académique pour les élèves de la 1ère à la 5ème année.

‍