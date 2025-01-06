St Johns Lutheran Church
St Johns Lutheran Church
St Johns Lutheran Church
St Johns Lutheran Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Open Hands Food Pantry
Provides food assistance to those in need in the Quincy, IL community. Open Thursdays from 10am-2pm.
St Johns Lutheran Church
Fondée en
1941
EIN
946001864
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
3521 LINDA VISTA AVE NAPA, California 94558-2703 United States
Site web
church.stjohnsnapa.org
Téléphone
(707)-255-0119
Adresse électronique
À propos
St. John's Lutheran Church, serving Napa since 1907, fosters a growing relationship with Jesus Christ. Ministries empower adults, nurture children, and ignite youth. St. John's Lutheran School, founded in 1938, provides faith-based education. Located at 3521 Linda Vista Ave, Napa, CA.
La mission
St. John's Lutheran Church seeks to lead people into a growing relationship with Jesus Christ, His followers, and His world.
