St Johns Anglican Church
St Johns Anglican Church
St Johns Anglican Church
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services du dimanche
Offers both spoken (9:00 am) and sung (10:30 am) services.
Événements sociaux
Hosts various social gatherings including card nights, tea socials, trivia nights, kids' crafts, and evenings with music.
St Johns Anglican Church
Fondée en
1957
EIN
986005027
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
WHITBY CANADA, Invalid ZIP code 00000-0000 United States
Site web
stjohnswhitby.ca
Téléphone
(905)-668-1822
Adresse électronique
St. John's Anglican Church in Whitby, founded in 1846, is a historic church with a welcoming community. They offer regular Sunday services at 10am, weekly Bible study, and a craft group. The church also has an active cemetery. It is a place to belong, believe, and become.
St Johns Anglican Church fosters spiritual growth and community connection in Whitby, Canada, welcoming all to join in faith and fellowship.
