À propos

St. John's Anglican Church in Whitby, founded in 1846, is a historic church with a welcoming community. They offer regular Sunday services at 10am, weekly Bible study, and a craft group. The church also has an active cemetery. It is a place to belong, believe, and become.

La mission

St Johns Anglican Church fosters spiritual growth and community connection in Whitby, Canada, welcoming all to join in faith and fellowship.