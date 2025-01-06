L'école St John The Baptist
L'école St John The Baptist
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Programme de musique (K-6)
Enseignement hebdomadaire de la musique aligné sur les normes californiennes, y compris le chant, les instruments et l'analyse musicale.
Laboratoire STEM/espace de bricolage (de la maternelle à la 8e année)
Visites hebdomadaires au STEM Lab pour acquérir des compétences technologiques et se familiariser avec les programmes.
Arts visuels (1-8)
Enseignement hebdomadaire du dessin, de la peinture et de la sculpture, exploration de différents médiums et de l'histoire de l'art.
Théâtre (5-8)
Cours extrascolaires offrant une formation théâtrale aux élèves, avec des productions à l'automne et au printemps.
À propos
L'école St John The Baptist
Fondée en
1946
EIN
951792757
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
3870 STEWART AVE BALDWIN PARK, California 91706-4133 United States
Site web
sjsbp.org
Téléphone
(626)-337-1421
Adresse électronique
À propos
John the Baptist School à Baldwin Park, CA, enracinée dans les traditions catholiques, offre une éducation basée sur la foi depuis 1952. L'école incite les élèves à rechercher l'excellence et à servir la communauté mondiale. L'église a été fondée en 1946.
La mission
L'école St John the Baptist offre une éducation de qualité aux enfants de Baldwin Park, favorisant l'épanouissement et l'apprentissage au sein d'une communauté bienveillante.
Similaire 1
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
