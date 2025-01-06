L'école St John The Baptist

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programme de musique (K-6)

Enseignement hebdomadaire de la musique aligné sur les normes californiennes, y compris le chant, les instruments et l'analyse musicale.

Laboratoire STEM/espace de bricolage (de la maternelle à la 8e année)

Visites hebdomadaires au STEM Lab pour acquérir des compétences technologiques et se familiariser avec les programmes.

Arts visuels (1-8)

Enseignement hebdomadaire du dessin, de la peinture et de la sculpture, exploration de différents médiums et de l'histoire de l'art.

Théâtre (5-8)

Cours extrascolaires offrant une formation théâtrale aux élèves, avec des productions à l'automne et au printemps.

