Logements abordables pour personnes âgées
Provides affordable housing for seniors, with rents set at 30% of the tenant's income.
Community Amenities & Activities
Offers a community room, organized activities, and is located close to dining, public transportation, shopping, hospitals, and parks.
Apartment Features
Provides apartments with air conditioning, garbage disposal, cable readiness, spacious closets, and window coverings.
À propos
St John Manor Housing
Fondée en
2015
EIN
953625784
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
900 4TH STREET BAKERSFIELD, California 93304-2200 United States
Site web
www.barkermgt.com
Téléphone
(714)-533-3450
Adresse électronique
-
À propos
La mission
St John Manor Housing Corporation offers quality housing solutions in Bakersfield, California, helping residents find stability and comfort in a welcoming community.
