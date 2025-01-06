Église catholique Saint-Jacques
Église catholique Saint-Jacques
Église catholique Saint-Jacques
Église catholique Saint-Jacques
Église catholique Saint-Jacques
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme paroissial d'éducation religieuse (PREP)
Enseignement religieux pour les enfants. Les cours ont lieu le mardi après-midi et le soir.
Serviteurs d'autel
Un ministère où des personnes assistent le prêtre pendant la messe.
Ministère du baptême
Aider à la préparation et à la célébration des baptêmes.
Collecte de sang
Organiser et soutenir des événements de don de sang.
À propos
Église catholique Saint-Jacques
Fondée en
1946
EIN
951890755
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
124 N PACIFIC COAST HWY REDONDO BEACH, California 90277-3148 États-Unis
Site web
www.saintjames.church
Téléphone
(310)-372-5228
Adresse électronique
-
À propos
L'église catholique St. James de Redondo Beach, CA, fondée en 1892, s'efforce de construire le corps du Christ. L'église propose un accompagnement spirituel et divers services communautaires, notamment la pastorale des jeunes et l'éducation religieuse. La mission se concentre sur l'évangélisation des faibles dans la foi et la guérison des catholiques aliénés.
La mission
La mission de l'église Saint-Jacques est de construire le corps du Christ en évangélisant les faibles dans la foi, en guérissant les catholiques blessés et aliénés, en nourrissant la foi et l'engagement de ses membres actifs.
