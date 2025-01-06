Église et école St Irénée
Église et école St Irénée
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère H.O.P.E.
Fournit une assistance aux familles situées dans les limites de la paroisse en ce qui concerne la nourriture, les fournitures pour nourrissons, les vêtements usagés et les petits articles ménagers.
Ministères de la jeunesse
Propose des programmes et des activités pour les jeunes afin d'encourager leur foi et de construire des relations.
Ministères de la santé
Fournit à la communauté des services et un soutien dans le domaine de la santé.
Ministères liturgiques
Implique les paroissiens dans divers rôles au cours de la messe et d'autres célébrations liturgiques.
À propos
Église et école St Irénée
Fondée en
1946
EIN
956080784
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
5201 EVERGREEN AVE CYPRESS, California 90630-2951 États-Unis
Site web
sticypress.org
Téléphone
(714)-826-0760
Adresse électronique
À propos
Irenaeus Church & School à Cypress, CA, fondée en 1946, est une communauté catholique qui se consacre à la rencontre de Jésus-Christ et à la formation de disciples. L'école, créée en 1963, dispense une éducation fondée sur la foi. L'église propose divers ministères et initiatives de soutien à la communauté.
La mission
ST IRENAEUS CHURCH & SCHOOL favorise la croissance spirituelle et l'éducation à Cypress, en Californie, en accueillant la communauté pour qu'elle grandisse ensemble dans la foi et la connaissance.
