Église et école St Irénée

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Ministère H.O.P.E.

Fournit une assistance aux familles situées dans les limites de la paroisse en ce qui concerne la nourriture, les fournitures pour nourrissons, les vêtements usagés et les petits articles ménagers.

Ministères de la jeunesse

Propose des programmes et des activités pour les jeunes afin d'encourager leur foi et de construire des relations.

Ministères de la santé

Fournit à la communauté des services et un soutien dans le domaine de la santé.

Ministères liturgiques

Implique les paroissiens dans divers rôles au cours de la messe et d'autres célébrations liturgiques.

