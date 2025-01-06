St Ignatius Of Loyola School
St Ignatius Of Loyola School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Universités
Provides education to boys in grades 5 through 8 from underserved neighborhoods.
Graduate Support Program
Offers resources and programs to support graduates in high school, college, and career planning.
Clubs and Activities
Provides a variety of clubs led by faculty and staff, such as robotics, knitting, yearbook, and games.
À propos
St Ignatius Of Loyola School
Fondée en
1946
EIN
952700449
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
6025 MONTE VISTA ST LOS ANGELES, California 90042-3435 United States
Site web
www.stignatiusla.org
Téléphone
(323)-255-6456
Adresse électronique
À propos
St. Ignatius of Loyola School in Los Angeles, founded in 1946, provides a Catholic education for children. Rooted in the Dominican tradition, the school integrates Catholic Christian values with academic achievement, fostering an enthusiasm for learning. It was originally administered by the Dominican Sisters of Mission San Jose.
La mission
ST IGNATIUS OF LOYOLA SCHOOL nurtures and educates students in Los Angeles, providing a supportive environment where children can learn and grow together.
