Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de quatre ans en études théologiques
Un programme d'études théologiques, liturgiques, patristiques et bibliques.
Programme d'un an pour les lecteurs et les chanteurs
Prépare les étudiants à servir en tant que lecteurs et chanteurs dans l'église.
Programme d'études bibliques, d'histoire de l'Église et de doctrine
Année d'études bibliques, d'histoire de l'Eglise et de doctrine pour les enseignants et les catéchistes.
Programme du diaconat
Niveau supérieur de théologie et d'expérience liturgique, et formation en matière de conseil aux toxicomanes.
À propos
Église orthodoxe St Herman
Fondée en
1972
EIN
953535100
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
142 W WOOLEY RD OXNARD, California 93030-7443 États-Unis
Site web
sthermanoxnard.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
L'église orthodoxe St. Herman à Oxnard, CA, est une communauté qui se consacre à apporter la lumière et l'amour de Dieu. Fondée en 1972, c'est une paroisse du diocèse de l'Ouest au sein de l'Église orthodoxe d'Amérique. L'église sert de centre communautaire, offrant des services de culte et encourageant la croissance spirituelle.
La mission
L'église orthodoxe St Herman offre un foyer spirituel à la communauté d'Oxnard, favorisant les liens et la foi par le biais du culte chrétien orthodoxe et de la camaraderie.
