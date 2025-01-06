Église orthodoxe St Herman

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programme de quatre ans en études théologiques

Un programme d'études théologiques, liturgiques, patristiques et bibliques.

Programme d'un an pour les lecteurs et les chanteurs

Prépare les étudiants à servir en tant que lecteurs et chanteurs dans l'église.

Programme d'études bibliques, d'histoire de l'Église et de doctrine

Année d'études bibliques, d'histoire de l'Eglise et de doctrine pour les enseignants et les catéchistes.

Programme du diaconat

Niveau supérieur de théologie et d'expérience liturgique, et formation en matière de conseil aux toxicomanes.

