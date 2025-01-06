St Helena Ministries
Faire un don
St Helena Ministries
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
St Helena Ministries
Acheter pour soutenir
St Helena Ministries
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
St Helena Ministries
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Prayer Intentions
Allows individuals to submit prayer requests.
Divine Office Podcast
Offers Lauds, Office of Readings, Vespers, and Compline from the Liturgy of the Hours.
À propos
St Helena Ministries
Fondée en
2023
EIN
923045804
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
4510 CHARLESTOWN RD STE 400 PMB 207 NEW ALBANY, Indiana 47150-8516 United States
Site web
sthelenaministries.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
St Helena Ministries, founded in 2023, supports prayer through the Divine Office podcast, offering Lauds, Office of Readings, Vespers, and Compline.
La mission
St Helena Ministries Inc serves the New Albany community by fostering spiritual growth and connection, offering a welcoming space for faith and fellowship.
Recherche d'autres organisations en
Indiana, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :