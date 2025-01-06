St Gregory The Great Church
St Gregory The Great Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Parish Religious Education Program (PREP) K-8
Religious education for children in grades K-8.
Children's Liturgy of the Word
A program where the Liturgy of the Word is adapted for children.
OCIA Adapted for Children
The Order of Christian Initiation of Adults, adapted for children.
À propos
St Gregory The Great Church
Fondée en
1946
EIN
956005375
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
13935 TELEGRAPH RD WHITTIER, California 90604-2536 United States
Site web
sggcatholic.org
Téléphone
(562)-941-0115
Adresse électronique
-
À propos
St. Gregory the Great Catholic Church, est. 1951 in Whittier, CA, is a parish known for its Catholic beliefs, principles, and community service. It offers regular Mass, sacraments, and ministries for Christian formation, liturgy, and outreach. The church also hosts events and programs for youth and young adults.
La mission
Saint Gregory the Great Parish is a mainstay in the Whittier community, providing Catholic beliefs, principles, and services to its members.
