St Gregory The Great Church

Parish Religious Education Program (PREP) K-8

Religious education for children in grades K-8.

Children's Liturgy of the Word

A program where the Liturgy of the Word is adapted for children.

OCIA Adapted for Children

The Order of Christian Initiation of Adults, adapted for children.

