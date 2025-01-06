St Gertrude School
St Gertrude School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Rigorous Curriculum
Offers a content-rich curriculum grounded in humanities, math, science, and arts.
Latin Studies
Formal Latin study begins in third grade.
STEM Curriculum
Cohesive STEM curriculum spans kindergarten through eighth grade.
Activités extrascolaires
Student Council, Writing, Spelling Bee, Bible Bowl, Band & Choir, Scouts, and various arts & crafts.
À propos
St Gertrude School
Fondée en
1946
EIN
952105720
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
6824 TOLER AVE BELL GARDENS, California 90201-3210 United States
Site web
www.stgertrudethegreat.org
Téléphone
(562)-927-1216
Adresse électronique
À propos
Established in Bell Gardens in 1950, St. Gertrude the Great Catholic School serves students from transitional kindergarten through 8th grade. The school provides a comprehensive educational experience grounded in reason and faith, and aims to instill virtue, deepen faith, build character, and encourage students to be life-long learners committed to service and social justice.
La mission
ST GERTRUDE SCHOOL nurtures young minds in Bell Gardens, California, fostering growth and learning in a supportive, welcoming environment for local students.
