St Francis Xavier Cabrini School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Chorale
An after-school enrichment program for students in grades 2-8.
Step Team
An after-school enrichment program for students in grades 3-8.
Club d'échecs
An after-school enrichment program for students in grades 5-8.
Basket-ball
An after-school enrichment program for students in grades 5-8.
À propos
St Francis Xavier Cabrini School
Fondée en
1946
EIN
951664116
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
1428 W IMPERIAL HWY LOS ANGELES, California 90047-4901 United States
Site web
www.sfxcabrini.org
Téléphone
(323)-756-1354
Adresse électronique
À propos
St. Frances X. Cabrini School, est. 1946, in Los Angeles, CA, educates students in the Catholic tradition. In the spirit of Mother Cabrini, the school aims to provide foundational knowledge, skills, and moral responsibility, fostering leadership and service within the church and community.
La mission
In the spirit of Mother Cabrini, the school educates students in the Catholic tradition, fostering knowledge, skills, self-esteem, and moral responsibility so they may reach their full potential.
