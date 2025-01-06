St Francis Hospital Medical Staff
Faire un don
St Francis Hospital Medical Staff
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
St Francis Hospital Medical Staff
Acheter pour soutenir
St Francis Hospital Medical Staff
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
St Francis Hospital Medical Staff
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Medical Residency Programs
Offers residency programs in internal medicine and psychiatry, providing hands-on education for medical professionals.
À propos
St Francis Hospital Medical Staff
Fondée en
2002
EIN
943130740
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
900 HYDE ST SAN FRANCISCO, California 94109-4806 United States
Site web
sfcommunityhospitals.ucsfhealth.org
Téléphone
(888)-689-8273
Adresse électronique
-
À propos
La mission
ST FRANCIS HOSPITAL MEDICAL STAFF serves the San Francisco community from 900 Hyde St, providing dedicated medical care to improve the health and well-being of local residents.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :