St Frances Cabrini Church
Faire un don
St Frances Cabrini Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
St Frances Cabrini Church
Acheter pour soutenir
St Frances Cabrini Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
St Frances Cabrini Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Catholic Charities Support
Provides food, financial aid, and counseling to the working poor in Hernando County.
Council of Catholic Women
Empowers Catholic women through spirituality, leadership, and service.
Chevaliers de Colomb
Catholic fraternal organization providing charity, unity, fraternity, and patriotism.
Society of St. Vincent de Paul
Offers assistance to people in need through various programs and a thrift store.
À propos
St Frances Cabrini Church
Fondée en
1946
EIN
953518693
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1430 W IMPERIAL HWY LOS ANGELES, California 90047-4901 United States
Site web
sfxcabrinichurch.org
Téléphone
(323)-757-0271
Adresse électronique
À propos
St Frances Cabrini Church, est. 1946 in Los Angeles, is a Catholic community. The church opened in 1948. They offer religious services and have a school that has provided Catholic Education for over 6 decades. The parish continues to serve the West Athens community.
La mission
Holiness unites us to God now as a Christian family.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :